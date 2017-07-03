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وليد أزارو يصل القاهرة اليوم للانتظام في تدريبات الأهلي
03
يوليو
2017
00:45 AM
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يصل القاهرة اليوم الإثنين، المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي الجديد، للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادا لبداية مشواره مع القلعة الحمراء
وكان أزارو حضر إلى القاهرة الخميس قبل الماضي لإجراء الكشف الطبي، ثم عاد إلى بلاده لإنهاء بعض شئونه قبل بداية مشواره مع الأهلي.ومن المقرر أن ينتظم أزارو في مران الأهلي غد الثلاثاء؛ حيث منح البدري اللاعب راحة اليوم تجنبا لتعرضه للإرهاق نتيجة السفر.وكان الأهلي نجح في التعاقد مع أزارو مقابل مليون و400 ألف دولار.
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