أكد عمر عزب لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب، تحت 19 عاما، أن فريقه واجه خصما قويا، وهو منتخب ليتوانيا، في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم، المقامة حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى 9 يوليو الجاري

وقال اللاعب: «إن منتخب ليتوانيا حصل على المركز الثاني في بطولة أوروبا، ويضم العديد من اللاعبين المميزين، وقدمنا ما علينا، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب ألمانيا، في الجولة الثالثة من البطولة المونديالية».وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام منتخب ليتوانيا، في الجولة الثانية من البطولة بنتيجة (50-88).