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كونتا: أنا جاهزة لويمبلدون
لندن (رويترز) - قالت البريطانية جوهانا كونتا إنها جاهزة تماما للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس بعد تعافيها من سقوط قوي أجبرها مؤخرا على الانسحاب من بطولة إيستبورن.
وتعرضت كونتا المصنفة السادسة في البطولة لإصابة في ظهرها ورأسها بعد سقوطها بقوة أرضا خلال فوزها على أنجليكه كيربر في دور الثمانية ببطولة إيستبورن.
وانسحبت كونتا من قبل النهائي يوم الجمعة الماضي وأثارت الشكوك حول مشاركتها في بطولة ويمبلدون التي تنطلق يوم الاثنين.
لكن اللاعبة البالغ عمرها 26 عاما قالت في مؤتمر صحفي "لقد تدربت اليوم. أشعر أني في حالة جيدة. أتطلع بكل تأكيد لخوض مباراتي في الدور الأول... أود التفكير في جاهزيتي لخوض سبع مباريات لكني سأفكر حاليا في المباراة المقبلة".
وستلعب كونتا في الدور الأول مع التايوانية هسيه سو-وي البالغ عمرها 31 عاما والتي أطاحت باللاعبة البريطانية من الدور ذاته في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.
وقالت كونتا "من المثير حقا أني سألعب أمامها مرة أخرى. من الغريب حقا مواجهة بعضنا البعض في الدور الأول للمرة الثانية على التوالي في البطولات الأربع الكبرى".
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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