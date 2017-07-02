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وست بروميتش يضم رودريجيز مهاجم ساوثامبتون
لندن (رويترز) - أعلن ساوثامبتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتقال مهاجمه جاي رودريجيز إلى وست بروميتش ألبيون يوم الأحد.
وكتب ساوثامبتون على حسابه في تويتر "يستطيع نادي ساوثامبتون التأكيد على أن جاي رودريجيز استكمل إجراءات الانتقال إلى وست بروميتش".
ولم يعلن ساوثامبتون قيمة الصفقة لكن ذكرت تقارير بريطانية أنها تبلغ حوالي 12 مليون جنيه إسترليني (15.63 مليون دولار).
وابتلي المهاجم البالغ عمره 27 عاما بالإصابات وغاب عن موسم 2014-2015 بأكمله ولم يتمكن من العودة بانتظام للتشكيلة الأساسية لساوثامبتون.
وسجل رودريجيز 32 هدفا في 126 مباراة مع ساوثامبتون الذي ضمه من بيرنلي مقابل سبعة ملايين جنيه إسترليني في 2012. وخاض رودريجيز مباراة دولية واحدة مع إنجلترا.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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