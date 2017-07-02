-
رياضة
- الزمالك في مواجهة مصيرية اليوم أمام كابس يونايتد
- انطلاق فترة إعداد براعم المقاولون.. 15 يوليو
- ألمانيا تواجه تشيلي في نهائي كأس القارات
- جوزيه يروي تفاصيل موقف اعتذر خلاله للشاطر أمام زوجته
- أتشيمبونج صفقة الزمالك الجديدة: أنا أفضل لاعب في العالم
- مشرف قطاع براعم الأهلي السابق: هادي خشبة دعم توسيع قاعدة الناشئين
- جوزيه يطالب بتكريم أبوتريكة ونجوم الأهلي
- وفد التعاون السعودي يصل القاهرة لإتمام صفقة إعارة مصطفى فتحي
- وفد التعاون السعودي يصل القاهرة للتعاقد مع نجم الزمالك
- مانويل جوزيه لحسام البدري: «مينفعش تلاعب عماد متعب 10 دقائق»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الزمالك في مواجهة مصيرية اليوم أمام كابس يونايتد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
ويدخل الفريق الأبيض المباراة تحت شعار |حياة أو موت| من أجل الفوز بنقاط المباراة الثلاث، خاصة وأن الفريق الأبيض تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين نظيفين.وحرص البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض بالأمس واستعرض فيديو خاصا لفريق كابس يونايتد الزيمبابوي يتضمن نقاط القوة والضعف استعدادا لمواجهتهم.ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي في حراسة المرمي وعلي جبر والونش ومحمد ناصف وحسني وفتحي في خط الدفاع ودونجا وأحمد توفيق ومعروف يوسف وستانلي وشيكابالا في خط الوسط وحسام باولو في خط الهجوم.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)