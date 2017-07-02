ويدخل الفريق الأبيض المباراة تحت شعار |حياة أو موت| من أجل الفوز بنقاط المباراة الثلاث، خاصة وأن الفريق الأبيض تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين نظيفين.وحرص البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض بالأمس واستعرض فيديو خاصا لفريق كابس يونايتد الزيمبابوي يتضمن نقاط القوة والضعف استعدادا لمواجهتهم.ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي في حراسة المرمي وعلي جبر والونش ومحمد ناصف وحسني وفتحي في خط الدفاع ودونجا وأحمد توفيق ومعروف يوسف وستانلي وشيكابالا في خط الوسط وحسام باولو في خط الهجوم.