أكد علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، انطلاق فترة الإعداد لبراعم النادي |مواليد 2004 حتى 2008| يوم 15 يوليو الجاري، و8 يوليو لفرق الناشئين من مواليد 1997 حتى 2003|، استعدادا للموسم الجديد