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مواعيد مباريات اليوم في كأس القارات وأبطال أفريقيا والدوري المصري
02
يوليو
2017
02:45 AM
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يقام اليوم الأحد، العديد من المباريات في بطولة كأس القارات والدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
وتستعرض فيتو مواعيد أبرز المباريات. ◄ كأس القاراتالبرتغال مع المكسيك 2:00 ظهراتشيلي مع ألمانيا 8:00 مساء ◄ دوري أبطال أفريقياسونترال أفريكان سوسيتي يونايتد مع الزمالك 3:00 عصرا ◄ كأس الكونفدرالية الأفريقيةامبابان سوالوز مع النادي الصفاقسي 3:00 عصراكمبالا سيتى مع الفتح الرباطي 5:00 مساءمونانا مع مازيمبي 5:00 مساءريفرز يونايتد مع النادي الأفريقي 7:00 مساء ◄ الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي مع بتروجت 8:30 مساء
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