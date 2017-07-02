يقام اليوم الأحد، العديد من المباريات في بطولة كأس القارات والدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وتستعرض فيتو مواعيد أبرز المباريات. ◄ كأس القاراتالبرتغال مع المكسيك 2:00 ظهراتشيلي مع ألمانيا 8:00 مساء ◄ دوري أبطال أفريقياسونترال أفريكان سوسيتي يونايتد مع الزمالك 3:00 عصرا ◄ كأس الكونفدرالية الأفريقيةامبابان سوالوز مع النادي الصفاقسي 3:00 عصراكمبالا سيتى مع الفتح الرباطي 5:00 مساءمونانا مع مازيمبي 5:00 مساءريفرز يونايتد مع النادي الأفريقي 7:00 مساء ◄ الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي مع بتروجت 8:30 مساء