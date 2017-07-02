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جوزيه: الحضري هيلعب مع رمسيس الثاني بفريق المتحف بعد عودته من السعودية
02
يوليو
2017
02:45 AM
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قال البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مازحا إن عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي، سيعود من تجربة احترافه بالسعودية وعمرة 47 سنة لينضم إلى فريق المتحف
وأضاف جوزيه خلال حواره في برنامج ملعب الشاطر المذاع على قناة المحور حول إمكانية عودة الحضري للعب بالأهلي مرة أخرى ضاحكا: |الحضري هيرجع من السعودية وعنده 47 سنة ساعتها هيكون رمسيس الثاني منتظره في المتحف لينضم لفريق المتحف| في إشارة إلى صعوبة واستحالة عودة الحضري للأهلي في هذا السن. وتابع:|أنا سعيد في مصر وأعشق الحياة هنا، ولي أصدقاء يجعلونني سعيدا وأقضي وقتا ممتعا معهم|..
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