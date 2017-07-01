لندن (رويترز) - وقعت شركة نايكي للمستلزمات الرياضية على عقد يمتد لعدة سنوات لتصبح المزود الرسمي لزي وكافة مستلزمات فريق توتنهام هوتسبير الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل.

وقال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام في بيان اعلن فيه نبأ الصفقة في وقت متأخر يوم الجمعة "نعرب عن سعادتنا للدخول في شراكة مع نايكي احد العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم".

واضاف "نايكي ملتزمة بالدخول في شراكة معنا سواء على ارضنا ...في وقت يمثل مشروع استادنا الجديد النواة لاعادة بعث توتنهام...او على المستوى العالمي حيث ستنمو قاعدتنا الجماهيرية من خلال اتساع مدى اعمال نايكي على مستوى العالم".

ويستعد توتنهام الواقع في شمال لندن، والذي انهى في مركز وصيف البطل تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي، للانتقال لاستاد جديد يسع 61559 متفرجا بداية من موسم 2018-2019.

ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل مالية للصفقة الا ان وسائل اعلام محلية قدرت قيمتها بنحو 25 مليون جنيه استرليني (32.55 مليون دولار) سنويا.

وقال تريفور ادواردز رئيس ادارة العلامة التجارية في نايكي وهي اكبر شركة في العالم لانتاج الاحذية الرياضية "سعداء للدخول في شراكة مع نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم فهو من الاندية التي تملك ارثا يدعو للفخر وهوية قوية اضافة لمستقبل واعد.

"الشراكة تسمح لنايكي بالاسراع في التركيز على لندن والتواصل العميق مع القاعدة الجماهيرية العالمية المتحمسة بشدة وقيادة النمو الحالي على مستوى العالم".

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)