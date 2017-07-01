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ستيفنز مدافع ساوثامبتون يوقع عقدا جديدا لخمس سنوات
01
يوليو
2017
14:22 PM
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(رويترز) - وقع جاك ستيفنز قلب دفاع ساوثامبتون على عقد جديد يمتد لخمس سنوات مع النادي الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ان شق طريقه نحو تشكيلة الفريق الأول الموسم الماضي.
وشكل ستيفنز (23 عاما) شراكة قوية مع مايا يوشيدا في قلب خط دفاع ساوثامبتون وخاض 23 مباراة مع الفريق بعد انتهاء موسم فيرجيل فان دايك بشكل مفاجئ بسبب الاصابة.
وقال ستيفنز لموقع النادي على الانترنت "انا سعيد حقا لتمديد بقائي.
"هو (النادي) بمثابة منزلي. استمتعت حقا بالوقت الذي امضيته هنا واتطلع قدما الان للخمس سنوات المقبلة".
(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)
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