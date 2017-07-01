يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي اليوم السبت مدينة بورسعيد متوجها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر إقامتها 4 يوليو الجاري بالجولة ٣٣ بالدوري الممتاز

ويفتقد الفريق البورسعيدي مهاجمه أحمد جمعة للإيقاف خلال مواجهة الأهلي.ومن المنتظر أن يجتمع حسام حسن، المدير الفني للفريق، بلاعبيه كالمعتاد قبل بدء المران.