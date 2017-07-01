يبدأ الفريق الأول لنادي الأسيوطي اليوم السبت، فترة الإعداد للموسم الجديد بالدوري الممتاز على أن تكون على مرحلتين

وأكد علي ماهر، المدير الفني للفريق، أن المرحلة الأولى من فترة الإعداد ستكون داخل منتجع الأسيوطي، وتستمر حتى 30 يوليو الجاري، على أن يخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد بمعسكر خارجي بمدينة الإسكندرية لمدة 11 يوما.