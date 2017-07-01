القطن الكاميروني يستقبل الوداد البيضاوي اليوم بدوري أبطال أفريقيا

يستقبل نادي القطن الكاميروني ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في الخامسة مساء في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا