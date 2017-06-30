اخبار مصر
-
رياضة
- العالم يترقب اليوم حفل زفاف ليونيل ميسي على أنطونيلا
- نجم السنغال يدافع عن محمد صلاح بعد هجوم جماهير ليفربول بسبب صورة
- اليوم.. مواجهة قوية بين الهلال والمريخ بدوري أبطال أفريقيا
- أهلي طرابلس يواجه اتحاد العاصمة اليوم بدوري أبطال أفريقيا
- رونالدو ينشر أول صورة لتوأمه حديث الولادة بعد مغادرته معسكر البرتغال
- المكافآت سلاح الزمالك للصعود بدور المجموعات في أفريقيا
- مواعيد تدريبات السباحة التوقيعية بالزمالك
- محجوب حكما للقاء إنبي والإنتاج الحربي
- نجم السنغال يدافع عن محمد صلاح بعد هجوم جماهير ليفربول بسبب صورة قديمة
- تفاصيل مواعيد اختبارات الناشئين بنادي الداخلية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انزو ابن زيدان يترك ريال مدريد وينضم إلى الافيس
30
يونيو
2017
08:22 AM
بواسطة
مدريد (رويترز) - رحل انزو زيدان ابن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن الفريق الملكي لينضم إلى الافيس.
وتدرج اللاعب السابق لمنتخب فرنسا تحت 19 عاما في أكاديمية ريال مدريد ووقع عقدا لثلاث سنوات مع الافيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.
وهز انزو (22 عاما) الشباك في مشاركته الوحيدة مع الفريق الأول لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا في الفوز على ليونيسا في الموسم الماضي.
ولعب انزو 78 مباراة مع الفريق الثاني لريال مدريد وأحرز سبعة أهداف.
وقال الافيس في بيان على موقعه على الانترنت "ديبورتيفو الافيس يرحب بانضمام انزو زيدان ويتمنى له التوفيق في الموسم الجديد".
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع