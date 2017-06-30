مدريد (رويترز) - رحل انزو زيدان ابن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن الفريق الملكي لينضم إلى الافيس.

وتدرج اللاعب السابق لمنتخب فرنسا تحت 19 عاما في أكاديمية ريال مدريد ووقع عقدا لثلاث سنوات مع الافيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.

وهز انزو (22 عاما) الشباك في مشاركته الوحيدة مع الفريق الأول لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا في الفوز على ليونيسا في الموسم الماضي.

ولعب انزو 78 مباراة مع الفريق الثاني لريال مدريد وأحرز سبعة أهداف.

وقال الافيس في بيان على موقعه على الانترنت "ديبورتيفو الافيس يرحب بانضمام انزو زيدان ويتمنى له التوفيق في الموسم الجديد".

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)