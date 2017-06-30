يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، للاحتفال بزفافه على صديقته أنطونيلا اليوم الجمعة في مسقط رأسه في مدينة روزاريو الأرجنتينية

وقرر ميسي صاحب الـ30 عاما إقامة الحفل في مدينة روزاريو؛ حيث ولد في نفس المدينة التي شهدت صداقته بزوجته بتواجد ما يقرب من 200 فرد أمن بقيادة مسئول عسكري سابق في الجيش الأرجنتيني لتأمين حفل الزفاف وإبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم.لم يوجه ميسي الدعوة لمدربه السابق لويس إنريكي بالإضافة إلى مجلس إدارة برشلونة، كما يغيب أندريس إنيستا قائد الفريق لأسباب خاصة.