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نجم السنغال يدافع عن محمد صلاح بعد هجوم جماهير ليفربول بسبب صورة
30
يونيو
2017
07:44 AM
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دافع النجم السنغالي ديمبا با، لاعب فريق بشكتاش التركي الحالي عن نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، لاعب فريق روما السابق وليفربول الحالي
جاء هذا بعد تنظيم جماهير ليفربول لحملة تعليقات على حساب محمد صلاح عبر موقع التدوينات القصيرة واسعة الانتشار |تويتر|، تطالبه فيها بمسح صورة تجمعه باللاعب السنغال.الصورة تعود لمباراة ليفربول الشهيرة في الأنفيلد ضد تشيلسي، والتي خسر خلالها الريدز لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي، وتظهر ديمبا وهو يحتفل بهدفه وصلاح يركض ليحتفل معه.وكان |صلاح| نشر تلك الصورة العام الماضي، في مواساة للنجم السنغالي، الذي كان تعرض لكسر في الساق خلال فترة احترافه بالدوري الصيني.ووصف ديمبا با الجماهير التي تطالب صلاح بمسح الصورة بـ|غير العقلانيين|.
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