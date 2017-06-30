جاء هذا بعد تنظيم جماهير ليفربول لحملة تعليقات على حساب محمد صلاح عبر موقع التدوينات القصيرة واسعة الانتشار |تويتر|، تطالبه فيها بمسح صورة تجمعه باللاعب السنغال.الصورة تعود لمباراة ليفربول الشهيرة في الأنفيلد ضد تشيلسي، والتي خسر خلالها الريدز لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي، وتظهر ديمبا وهو يحتفل بهدفه وصلاح يركض ليحتفل معه.وكان |صلاح| نشر تلك الصورة العام الماضي، في مواساة للنجم السنغالي، الذي كان تعرض لكسر في الساق خلال فترة احترافه بالدوري الصيني.ووصف ديمبا با الجماهير التي تطالب صلاح بمسح الصورة بـ|غير العقلانيين|.