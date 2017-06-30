اليوم.. مواجهة قوية بين الهلال والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العاشرة مساء اليوم الجمعة نحو ملعب أم درمان؛ حيث يلتقي قطبا الكرة السودانية الهلال والمريخ في قمة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا