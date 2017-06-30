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اليوم.. مواجهة قوية بين الهلال والمريخ بدوري أبطال أفريقيا
30
يونيو
2017
06:45 AM
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العاشرة مساء اليوم الجمعة نحو ملعب أم درمان؛ حيث يلتقي قطبا الكرة السودانية الهلال والمريخ في قمة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا
ويدخل كلا الفريقين المباراة وفي رصيدهما 4 نقاط في المجموعة الأولى متساويان مع فيروفيارو الموزمبيقي وبفارق 4 نقاط كاملة عن النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة.ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث للاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل للدور ربع النهائي.
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