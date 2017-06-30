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أهلي طرابلس يواجه اتحاد العاصمة اليوم بدوري أبطال أفريقيا
30
يونيو
2017
06:45 AM
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يلتقي فريق أهلي طرابلس الليبي اليوم الجمعة، مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم نادي الزمالك
ويبحث أهلي طرابلس بقيادة المدير الفني طلعت يوسف عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لضمان التأهل للدور المقبل؛ حيث يمتلك 7 نقاط متساويا مع اتحاد العاصمة.وفي المقابل يأمل الفريق الجزائري في تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور للدور ربع النهائي قبل الجولة الأخيرة التي ستجمعه بفريق كابس يونايتد.
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