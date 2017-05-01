يحل ليفربول في التاسعة مساء اليوم الإثنين، ضيفا على واتفورد في ختام مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيكارج رود

ويبحث ليفربول بقيادة المدير الفني يورجن كلوب عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث ضمانا لتعزيز موقعه في المركز الثالث والمشاركة في دوري أبطال أوروبا؛ حيث يمتلك الفريق 66 نقاط.وفي المقابل يسعى واتفورد لتحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور خاصة وأن الفريق يلعب في منطقة الأمان بعيدا عن الفرق المهددة بالهبوط للدرجة الأولى باحتلاله المركز الثالث عشر.