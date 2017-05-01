ومن المقرر أن يحسم المجلس في اجتماعه اليوم، تحديد موعد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لإقامة انتخابات تكميلية على المقعدين الشاغرين بإقالة الأخوين الهواري، وتحديد موعد فتح باب الترشيح على المقعدين.كما ينتظر أن تشهد الجلسة حسم موقف اتحاد الكرة من البطولة العربية وما إذا كانت ستؤجل أم ستقام في موعدها بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك.كما يناقش المجلس بعض الأمور الخاصة بالمنتخبات الوطنية وارتباطاتها الودية والرسمية خلال الفترة المقبلة، لا سيما المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة تونس بتصفيات الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل.ويناقش مجلس الجبلاية أيضًا إمكانية موعد انتهاء مسابقة الدوري والمواعيد المقترحة لإقامة مباريات الأدوار المتبقية من مسابقة كأس مصر.