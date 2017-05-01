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لاعب ستوك يكشف ما يفعله رمضان حتى يعود للمشاركة
كتب- عمر قورة: كشف اللاعب الإنجليزي سايدو بيراهينو، مهاجم ستوك سيتي، ما يفعله زميله المصري رمضان صبحي، من أجل العودة للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة
جلس رمضان احتياطيا في الخمس مباريات الأخيرة لستوك، بعدما خاض ست مواجهات بشكل أساسي منذ عودته من الجابون أثناء المشاركة في كأس الأمم.
وقال بيراهينو، الذي يشارك بصفة مستمرة في المباريات ولم يسجل أي هدف خلال 12 مباراة: |فقدت أكثر من ست كيلو جرامات من وزني منذ انضمامي لستوك في يناير الماضي|.
وأضاف اللاعب، في تصريحات نقلها موقع |ستوك سينتينال | مساء الأحد: |أقوم بتدريبات إضافية كل يوم لاستعادة مستواي، بعد تعرضي للإصابة مع فريقي السابق وست برومتش|.
وتابع: |بعد انتهاء التدريب أحب أن أبقى لعمل تمرينات إضافية، أعتقد أنني ورمضان آخر من يغادران، حتى نتدرب على التسديدات وكيفية إنهاء الهجمات في ملعب التدريبات كلايتن وود|.
وأتم تصريحاته قائلا :|أعتقد أن نتائج هذا العمل الجاد ستظهر في وقت لاحق|.
صاحب الـ20 عامًا شارك حتى الآن في 15 مباراة بقميص ستوك سيتي (7 أساسي و8 احتياطي) منذ انضمامه بداية الموسم قادمًا من الأهلي، ونجح في صناعة هدفين أمام سوانزي وكريستال بالاس.
جدير بالذكر أن ستوك سيتي -صاحب المركز الـ12 بـ40 نقطة- يحل ضيفا على بورنموث -العاشر بـ41 نقطة- يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من مسابقة البريمير ليج.
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