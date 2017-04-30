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أبوتريكة يقود نجوم العالم ضد أصدقاء أسطورة السعودية
30
ابريل
2017
23:12 PM
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كتب- علي البهجي: يشارك محمد أبوتريكة ، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في مباراة تكريم أسطورة الكرة السعودية محمد نور والتي ستقام على أرضية ملعب استاد الجوهرة بمدينة جدة السعودية
ويقام مهرجان تكريم نور يوم الخميس 11 مايو المقبل، والتي سيشارك فيها عدد من أساطير وأصدقاء النجم الدولي محمد نور وعلى رأسهم أبوتريكة وعصام الحضري.
ومن المقرر أن يتواجد في تلك المباراة البرتغالي لويس فيجو، والهولندي كلارنس سيدورف، والإيطالي ماركز ماتيراتزي، والبرازيلي روبيرتو كارلوس.
ويملك نور مسيرة ناجحة في الدوري السعودي ومع منتخب بلاده حيث استطاع تحقيق أرقاماً قياسية داخل المستطيل الخضر جعلته أحد عناوين الكرة السعودية على مدار السنوات الماضية.
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