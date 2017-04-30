اخبار مصر
-
رياضة
- البدري: أغلقنا ملف الإنتاج استعدادا للطلائع ومش فاهم اطردت ليه
- مختار مختار: راض عن التعادل مع الأهلي وقدمنا مباراة دفاعية كبيرة
- جدول ترتيب هدافي الدوري بعد الجولة 26
- جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء مباريات الجولة 26
- بعثة منتخب الشباب تعود من الإمارات غدا
- مروان هشام: «يد الأهلي» يحقق إنجازات ونسعى لـ«خماسية تاريخية»
- جولة ترفيهية للاعبي منتخب الشباب في دبي
- استياء داخل بعثة منتخب 99 من حكم ودية الإمارات
- أوكيري ينهي «كلين شيت» شريف إكرامي في المباراة العاشرة
- البدري يعنف ربيعة من المقصورة بعد طرده
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
البدري: أغلقنا ملف الإنتاج استعدادا للطلائع ومش فاهم اطردت ليه
30
ابريل
2017
21:45 PM
بواسطة
أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن فريقه سيغلق ملف مباراة الإنتاج الحربي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الجولة المقبلة
وشدد المدير الفني للأهلي على عدم رضاه عن الأداء، مؤكدا أن التغييرات التي أجراها على التشكيل كان لها عدة أسباب أبرزها الإجهاد وتراجع مستوى بعض اللاعبين، وتألق آخرين في التمرين، مؤكدا أن فريقه لم يكن في مستواه بشكل كامل خلال مواجهة الإنتاج.وأضاف |البدري| أن |الكلين شيت| وعدم استقبال مرمى الأهلي أي أهداف طوال المباريات الـ9 الماضية لم يكن يشغله، خاصة أنه كان أداء جماعي للاعبين بشكل عام.ووجه مدرب الأهلي انتقادات للحكم محمود عاشور قائلا: |مش فاهم حاجة اطردت ليه أو حسام عاشور اطرد ليه!|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع