أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن فريقه سيغلق ملف مباراة الإنتاج الحربي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الجولة المقبلة

وشدد المدير الفني للأهلي على عدم رضاه عن الأداء، مؤكدا أن التغييرات التي أجراها على التشكيل كان لها عدة أسباب أبرزها الإجهاد وتراجع مستوى بعض اللاعبين، وتألق آخرين في التمرين، مؤكدا أن فريقه لم يكن في مستواه بشكل كامل خلال مواجهة الإنتاج.وأضاف |البدري| أن |الكلين شيت| وعدم استقبال مرمى الأهلي أي أهداف طوال المباريات الـ9 الماضية لم يكن يشغله، خاصة أنه كان أداء جماعي للاعبين بشكل عام.ووجه مدرب الأهلي انتقادات للحكم محمود عاشور قائلا: |مش فاهم حاجة اطردت ليه أو حسام عاشور اطرد ليه!|.