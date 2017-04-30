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مختار مختار: راض عن التعادل مع الأهلي وقدمنا مباراة دفاعية كبيرة
30
ابريل
2017
21:45 PM
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قال مختار مختار مدرب فريق الإنتاج الحربي رضاه التام عن النتيجة، التي خرج بها لقاء الأهلي بالتعادل 1-1 في بطولة الدوري العام
وأكد مختار، خلال المؤتمر الصحفي: «عملت على زيادة جرعة الثقة لدى لاعبي الإنتاج عند الإمساك بالكرة، لا يجب أن نفقد الكرة بسهولة أمام الأهلي، وقدمنا مباراة دفاعية كبيرة».وأضاف: «الأهلي ضغط علينا بشكل قوي طوال المباراة، وسأعمل على تطوير النواحي الهجومية، خلال الفترة المقبلة، مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، ولكن القادم أصعب بالنسبة لنا».واختتم: «لم أر كرة آجاي بشكل كبير، لكن البعض أبلغني أنها |لمسة يد|، لم أنفعل بسبب هذه الكرة؛ لأنني لم أرها، ولو خرجت عن النص سأرتكب خطأ جسيما؛ لذلك قررت الهدوء وعدم الاعتراض، إطلاقًا على قرارات الحكم محمود عاشور».
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