بوتاس يحقق فوزه الأول في فورمولا 1 على حلبة سوتشي

من الان بولدوين

سوتشي (روسيا) (رويترز) - احتفل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بفوزه الأول في مسيرته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد انتصاره في جائزة روسيا الكبرى يوم الأحد بعد تجاوزه لثنائي فيراري عند الانطلاق وحفاظه على هدوئه في اللفات الأخيرة المثيرة لينال الانتصار.

وزاد سيباستيان فيتل، الذي انطلق من المركز الأول وبجواره زميله في فيراري كيمي رايكونن، الفارق في صدارته لبطولة العالم بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه بعد احتلاله المركز الثاني رغم ضغطه الكبير على بوتاس قرب النهاية.

واجتاز السائق الالماني خط النهاية متأخرا بفارق 0.6 ثانية عن السائق الفنلندي الذي انضم لمرسيدس قادما من وليامز في يناير كانون الثاني الماضي بدلا من المعتزل نيكو روزبرج بطل العالم 2016 وفاز أخيرا للمرة الأولى بعد 81 مشاركة.

وقال السائق الفنلندي عبر دائرة الاتصال الداخلية لفريقه "استغرق الأمر بعض الوقت..؟ الأمر استحق الانتظار".

وأضاف بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الاحتفال على منصة التتويج "فرصة غريبة جاءت في الشتاء بالانضمام للفريق وأود توجيه الشكر للفريق على تحويل ذلك لحقيقة".

وتابع "هذا هو الفوز الأول لي واتمنى أن يتبعه عدة انتصارات... هذا شعور جيد".

وهي المرة الأولى في أربع سنوات منذ انتصار رايكونن مع رينو في استراليا عام 2013 التي يعتلي فيها سائق فنلندي منصة التتويج.

وجاء رايكونن في المركز الثالث ليقف سائقان من فنلندا على منصة التتويج بينما عانى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وأقرب منافسي فيتل في سعيه للحاق بثلاثي الصدارة لينهي السباق في المركز الرابع.

ويملك فيتل الآن 86 نقطة بعد أول أربعة سباقات متقدما بفارق 13 نقطة عن هاميلتون الفائز في الصين بينما يحتل بوتاس المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وواصل مرسيدس هيمنته في روسيا حيث انتصر في كل السباقات هناك منذ إقامته للمرة الأولى في 2014 لكن هذه المرة كانت عكس التوقعات بعد انتزاع فيراري الصف الأول عند الانطلاق للمرة الأولى في تسع سنوات.

لكن فخر مرسيدس بتصدر كل لفات سباق جائزة روسيا الكبرى انتهى عندما تقدم فيتل نحو المقدمة بعد وقفة الصيانة الأولى لبوتاس.

وبعد تأخير انطلاقة السباق بعد توقف سيارة فرناندو الونسو سائق مكلارين قبل نهاية لفة الإحماء اقتنص بوتاس الصدارة من المركز الثالث.

ونزلت سيارة الأمان إلى الحلبة بعد حادث بين جوليون بالمر سائق رينو ورومان جروجان سائق هاس مما أدى لخروجهما وحافظ كل سائق على مركزه قبل النهاية المثيرة.

وقال فيتل الفائز بسباقين من بين أول ثلاثة في الموسم في عودة قوية لفريقه الايطالي "حاولت كل شيء للحاق بفالتيري. اعتقدت أن هناك فرصة في المسافة التي يستقيم فيها المسار".

وأضاف بعدما تسبب سائق وليامز في تأخره في اللحظات الحاسمة من مطاردة بوتاس "اعتقدت أن هناك فرصة لكن لا أعلم ما الذي كان يحاول فيليبي ماسا فعله وخسرت في النهاية".

وتابع "هذا لا يهم. أوجه تهنئة كبيرة لفالتيري. هذا يومه".

وأنهى الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول السباق في المركز الخامس ونجح سيرجيو بيريز سائق فورس انديا في الحصول على نقاط للسباق 14 على التوالي وجاء زميله الفرنسي استيبان اوكون في المركز السابع.

واحتل نيكو هولكنبرج سائق رينو المركز الثامن وجاء ماسا خلفه وحصد الاسباني كارلوس ساينز سائق تورو روسو النقطة الأخيرة في السباق.

ونجح الكندي لانس سترول في موسمه الأول مع وليامز في إنهاء السباق بعد ثلاثة انسحابات واحتل المركز 11.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية- تحرير احمد عبد اللطيف)