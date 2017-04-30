لندن (رويترز) - تغلب توتنهام هوتسبير على غريمه المحلي ارسنال 2-صفر بفضل هدفين سجلهما ديلي آلي وهاري كين في الشوط الثاني يوم الأحد ليواصل الفريق صراعه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبفضل فوز مستحق أعاد توتنهام الفارق الى أربع نقاط مع تشيلسي المتصدر الذي فاز 3-صفر على ايفرتون في وقت سابق.

وضع آلي فريقه في المقدمة في الدقيقة 56 من متابعة لتسديدة كريستيان اريكسن التي تصدى لها الحارس.

وبعدها بدقيقتين سقط كين داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من جابرييل وحصل على ركلة جزاء أحرز منها الهدف الثاني.

وبهذا الفوز، في القمة المحلية 50 التي يخوضها ارسين فينجر مدرب ارسنال، يضمن توتنهام أن ينهي الموسم متفوقا على غريمه المحلي للمرة الأولى في 22 عاما.

وهذا هو الانتصار التاسع على التوالي في الدوري الذي يحققه توتنهام وكان من الممكن أن يفوز بنتيجة أكبر لولا تألق بيتر تشيك حارس ارسنال.

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)