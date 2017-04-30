اخبار مصر
-
رياضة
- الزمالك يخطر «كاف» بموعد موقعة كابس في دوري الأبطال
- كواليس استبعاد لاعب إنبي من قائمة منتخب القاهرة 2003
- لوائح الـ«فيفا» تمنع انطلاق معسكر الفراعنة قبل الأجندة
- إيقاف مدير النشاط الاجتماعي بالزمالك بسبب مصيف مطروح
- المسابقات توقف 5 لاعبين بالداخلية والاتحاد وطلائع الجيش مباراة
- مانشستر سيتي يهاجم ميدلزبره بـ«جيسوس وأجويرو»
- خطاب الكاف يتسبب في غضب حسام البدري
- حافلة منتخب القاهرة تتوجه إلى المطار قبل السفر لليابان
- باسم علي يفاضل بين المقاصة والمقاولون وبتروجت للرحيل عن الأهلي
- شباب الوحدة السعودي يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الزمالك يخطر «كاف» بموعد موقعة كابس في دوري الأبطال
30
ابريل
2017
15:45 PM
بواسطة
أرسل نادي الزمالك، خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم |كاف| يطالب خلاله باختيار يوم 13 مايو المقبل موعدا لمباراة كابس يونايتد الزيمبابوي في الجولة الأولى لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب برج العرب
يذكر أن الأهلي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي أيضا بتحديد يوم 13 مايو أيضا موعدا لمباراته أمام زناكو الزامبي المقرر لها على ملعب برج العرب ولا يفضل الزمالك خوض مباراة كابس يونايتد يوم 14 مايو خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهة وادي دجلة في الجولة التاسعة والعشرين للدوري يوم 18 مايو.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع