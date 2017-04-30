أرسل نادي الزمالك، خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم |كاف| يطالب خلاله باختيار يوم 13 مايو المقبل موعدا لمباراة كابس يونايتد الزيمبابوي في الجولة الأولى لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب برج العرب

يذكر أن الأهلي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي أيضا بتحديد يوم 13 مايو أيضا موعدا لمباراته أمام زناكو الزامبي المقرر لها على ملعب برج العرب ولا يفضل الزمالك خوض مباراة كابس يونايتد يوم 14 مايو خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهة وادي دجلة في الجولة التاسعة والعشرين للدوري يوم 18 مايو.