قررت منطقة القاهرة لكرة القدم استبعاد جودة عبدالجواد لاعب إنبي من السفر مع بعثة منتخب المنطقة المشارك في دورة طوكيو الدولية لعواصم المحافظات للناشئين لعدم الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالاحتجاج المقدم من نادي المقاولون ضد اللاعب

وتضم بعثة المنتخب محمد سويلم مدير الشباب والرياضة بالقاهرة رئيسًا، وأحمد الدميري مدير العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، عضوا، وإبراهيم عبد الصمد مديرا فنيا ومحمد المسلمي إداريًا.واللاعبون هم: |محمد صلاح مسلم ومحمد حمدي وعلوان محمد ومحمد هشام ومحمود فرحات وأحمد محمد فتحي وأحمد حواش ويوسف أحمد وفارس أشرف وعبدالله شحات وفارس محمد طه ويوسف السيد وبلال مظهر وحازم ناصر وعمر حسين|.وكانت منطقة القاهرة لكرة القدم، برئاسة الكابتن إبراهيم القصاص، قررت تأجيل الإعلان عن النتيجة النهائية في شكوى نادي المقاولون ضد اللاعب جودة عبد الجواد لاعب إنبي مواليد 2003، للتأكد الكامل من خلال التحقيقات التي تجريها الشئون القانونية بالمنطقة بصحة الاحتجاج المقدم من نادي المقاولون من عدمه.