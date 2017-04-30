-
رياضة
- الزمالك يخطر «كاف» بموعد موقعة كابس في دوري الأبطال
- كواليس استبعاد لاعب إنبي من قائمة منتخب القاهرة 2003
- لوائح الـ«فيفا» تمنع انطلاق معسكر الفراعنة قبل الأجندة
- إيقاف مدير النشاط الاجتماعي بالزمالك بسبب مصيف مطروح
- المسابقات توقف 5 لاعبين بالداخلية والاتحاد وطلائع الجيش مباراة
- مانشستر سيتي يهاجم ميدلزبره بـ«جيسوس وأجويرو»
- خطاب الكاف يتسبب في غضب حسام البدري
- حافلة منتخب القاهرة تتوجه إلى المطار قبل السفر لليابان
- باسم علي يفاضل بين المقاصة والمقاولون وبتروجت للرحيل عن الأهلي
- شباب الوحدة السعودي يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
كواليس استبعاد لاعب إنبي من قائمة منتخب القاهرة 2003
قررت منطقة القاهرة لكرة القدم استبعاد جودة عبدالجواد لاعب إنبي من السفر مع بعثة منتخب المنطقة المشارك في دورة طوكيو الدولية لعواصم المحافظات للناشئين لعدم الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالاحتجاج المقدم من نادي المقاولون ضد اللاعب
وتضم بعثة المنتخب محمد سويلم مدير الشباب والرياضة بالقاهرة رئيسًا، وأحمد الدميري مدير العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، عضوا، وإبراهيم عبد الصمد مديرا فنيا ومحمد المسلمي إداريًا.واللاعبون هم: |محمد صلاح مسلم ومحمد حمدي وعلوان محمد ومحمد هشام ومحمود فرحات وأحمد محمد فتحي وأحمد حواش ويوسف أحمد وفارس أشرف وعبدالله شحات وفارس محمد طه ويوسف السيد وبلال مظهر وحازم ناصر وعمر حسين|.وكانت منطقة القاهرة لكرة القدم، برئاسة الكابتن إبراهيم القصاص، قررت تأجيل الإعلان عن النتيجة النهائية في شكوى نادي المقاولون ضد اللاعب جودة عبد الجواد لاعب إنبي مواليد 2003، للتأكد الكامل من خلال التحقيقات التي تجريها الشئون القانونية بالمنطقة بصحة الاحتجاج المقدم من نادي المقاولون من عدمه.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)