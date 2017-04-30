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لوائح الـ«فيفا» تمنع انطلاق معسكر الفراعنة قبل الأجندة
كشف أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم |فيفا| تمنع انطلاق معسكر المنتخب لمواجهة تونس في شهر يونيو المقبل، قبل موعد الأجندة الدولية التي حددها الـ«فيفا» لتصفيات الأمم الأفريقية، وهى الفترة من 5 إلى 13 يونيو المقبل
وأضاف نبيه، أن الجهاز الفني لا يحق له استدعاء اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب الوطني قبل الخامس من يونيو، حتى لو كان هؤلاء اللاعبين في فترة الراحة السلبية بعد انتهاء الموسم الكروي مع أنديتهم، مشيرًا إلى أنه في حالة انضمام أي لاعب لمعسكر منتخب بلاده قبل الأجندة الدولية وتعرضه للإصابة فإن ذلك يعرض منتخب بلاده لعقوبات من قبل الـ«فيفا»، وفي حالة قيام ناديه بتقديم شكوى للفيفا بانضمام اللاعب لمعسكر بلاده قبل الأجندة الدولية فإن ذلك يعرض اتحاد بلاده للعقوبات حتى في حال لم يصب لاعب بأي مكروه.وتابع نبيه، أن الجهاز الفني لم يستقر بعد على موعد انطلاق معسكر يونيو المقبل، وإن كان الأقرب انطلاقه مساء يوم 4 يونيو، وهو الموعد المحدد بشكل مبدئي، قبل موعد الأجندة الدولية بيوم واحد فقط.
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