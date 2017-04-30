سوتشي (روسيا) (رويترز) - ستزود شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات فريق ساوبر بالمحركات (وحدات الطاقة) بداية من موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في 2018.

وجاء الإعلان عن الصفقة يوم الأحد على هامش سباق جائزة روسيا الكبرى رابع سباقات الموسم الحالي بإعلان من جانب طرفي الصفقة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالجوانب المالية أو مدة الارتباط.

وحاليا تقدم هوندا المحركات لفريق مكلارين فقط.

وقال كاتسوهيدي مورياما مسؤول الترويج والاتصال في هوندا "بالإضافة للشراكة مع فريق مكلارين والتي بدأت في 2015 ستبدأ هوندا في تقديم وحدات الطاقة (المحركات) إلى فريق ساوبر بداية من الموسم المقبل."

ويستخدم فريق ساوبر السويسري حاليا محركات فيراري بمواصفات الموسم الماضي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)