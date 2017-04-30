يؤدى فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري تدريبه الأول باستاد أسوان في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة النصر للتعدين

وحجز الجهاز الإداري للاتحاد السكندري بقيادة محمد فتحي ومساعديه أحمد متولى وسمير محجوب، ملعب اللقاء للتدريب عليه اليوم وغدا الاثنين.ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندري، نظيره النصر للتعدين بعد غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الــ٢٧ من بطولة الدوري العام.