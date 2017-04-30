تطير بعثة فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري إلى أسوان عصر اليوم الأحد، تمهيدًا لمواجهة النصر للتعدين المقبلة

ويصطحب الإسبانى خوانخو ماكيدا، المدير الفنى للفريق، ٢٠ لاعبًا، وتأكد غياب محمد عطوة عن صفوف الاتحاد عقب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة.