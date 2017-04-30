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حلب تشهد أول ديربي لكرة القدم منذ 5 سنوات
30
ابريل
2017
07:44 AM
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بث التليفزيون الروسي تقريرا حول مباراة لكرة القدم هي الأولى من نوعها في مدينة حلب السورية، بعد «استعادة السيطرة عليها» من قبل القوات السورية مدعومة بالجيش الروسي وميليشيات أجنبية
ويظهر التقرير توافد الجماهير على ملعب رعاية الشباب في مدينة حلب لحضور اللقاء الذي جمع نادي الاتحاد وضيفه الجيش الدمشقي في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ9 من الدوري السوري لكرة القدم.وأظهر التقرير التليفزيوني انتشارا أمنيا مكثفا من قبل الشرطة العسكرية الروسية في الملعب وعند مداخله وخارج أسواره، في حين ينظم عناصرها دوريات ويسهرون على |استتباب الأمن| في المدينة.
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