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الأهلي يواجه اليوم الإنتاج الحربي في معركة الحفاظ على الصدارة
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في السابعة مساء اليوم الأحد، نظيره الإنتاج الحربي على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري العام
يدخل الأهلي مواجهة اليوم بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وتأكيد الانفراد بقمة الدوري حيث يحتل الأحمر صدارة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق 7 نقاط عن المقاصة، وذلك بعد فوزه على طنطا بهدف نظيف سجله كوليبالي. حسام البدري أعلن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي حيث اختار شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي في حراسة المرمى. خط الدفاع: علي معلول، حسين السيد، سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد هاني.خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسام غالي، عبد الله السعيد.خط الهجوم: وليد سليمان، أحمد حمودي، ميدو جابر، جونيور أجاي، كريم نيدفيد، كوليبالي، عمرو جمال.وعلى الجانب الآخر يدخل الإنتاج الحربي موقعة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعيته في جدول الترتيب حيث يحتل الإنتاج المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، ويتطلع لتحقيق نتيجة جيدة تبعده عن دائرة الخطر بالمسابقة المحلية.
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