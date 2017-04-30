وفوجئ أعضاء النادي باستضافة إحدى الكافيتريات بمنطقة الإسكواش عيد ميلاد أحد أعضاء النادي، وكان من ضمن فقرات حفل عيد الميلاد فقرة راقصة أداها شخص بطريقة كوميدية يرتدي ملابس راقصة.وتدخل أمن النادي وتم إيقاف الاحتفال بعيد الميلاد وخرج الرجل الذي كان يؤدي الرقص من النادي، وتم اتخاذ قرار فوري بتوقيع غرامة مالية على مستأجر الكافتيريا كما صدر قرار بمنع متعهد الدي جى من دخول النادي نهائيا أو إقامة أي مناسبات داخل النادي وتم إعداد مذكرة ضد عضو النادي صاحب حفل عيد الميلاد بالواقعة، لإحالتها للشئون القانونية للتحقيق.