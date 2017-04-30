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بالصور.. فقرة راقصة تشعل غضب أعضاء نادي سموحة بسبب عيد ميلاد
30
ابريل
2017
07:44 AM
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أثارت فقرة راقصة بحفل عيد ميلاد أحد أعضاء نادي سموحة داخل إحدى كافتيريات النادي، غضب أعضاء الجمعية العمومية مما دفع إدارة الأمن بالنادي لإحالة الواقعة إلى الإدارة واتخاذ قرار بشأن العضو صاحب عيد الميلاد
وفوجئ أعضاء النادي باستضافة إحدى الكافيتريات بمنطقة الإسكواش عيد ميلاد أحد أعضاء النادي، وكان من ضمن فقرات حفل عيد الميلاد فقرة راقصة أداها شخص بطريقة كوميدية يرتدي ملابس راقصة.وتدخل أمن النادي وتم إيقاف الاحتفال بعيد الميلاد وخرج الرجل الذي كان يؤدي الرقص من النادي، وتم اتخاذ قرار فوري بتوقيع غرامة مالية على مستأجر الكافتيريا كما صدر قرار بمنع متعهد الدي جى من دخول النادي نهائيا أو إقامة أي مناسبات داخل النادي وتم إعداد مذكرة ضد عضو النادي صاحب حفل عيد الميلاد بالواقعة، لإحالتها للشئون القانونية للتحقيق.
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