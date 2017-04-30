يواجه اليوم فريق باوك المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني عمرو وردة، نظيره فريق كيرا كيرا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري اليوناني الممتاز

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب تومبا ستاديوم الدولي مدينة باوك سالونيكا.