يلتقي اليوم فريق أهلي جدة المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد عبد الشافي نظيره فريق الرائد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الدولي بالرائد.