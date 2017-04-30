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أهلي جدة «عبد الشافي» يلاقي الرائد في الدوري السعودي
30
ابريل
2017
04:44 AM
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يلتقي اليوم فريق أهلي جدة المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد عبد الشافي نظيره فريق الرائد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الدولي بالرائد.
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