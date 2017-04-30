إيناسيو: مجموعة الزمالك الإفريقية؟ لا أمتلك المعرفة الكافية في القارة السمراء

كتب - محمد همام: تحدث البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن مجموعة فريقه الإفريقية، مضيفًا إلى أنه لا يمتلك الخبرة الكافية داخل القارة السمراء

الزمالك وصيف النسخة الماضية يتواجد على رأس المجموعة الثانية مع أندية أهلي طرابلس الليبي واتحاد العاصمة الجزائري، وأخيرً كابي يونايتد الزيمبابوي.

وأشار إيناسيو في تصريحات لبرنامج |مع شوبير| في الساعة الأولى من صباح الأحد :|الفرق المنافسة في المجموعة مجهولة بالنسبة لي، سأحتاج لمساعدة الجهاز من أجل معرفة المنافسين|.

وأضاف :|لايهمني أداء الفرق المنافسة، عرفت أن الفريق الجزائري صعب، لكن كل ما يهمني مستوى فريقي قبل بداية دور المجموعات|.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض أولى مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كابس يونايتد في الثالث عشر من مايو المقبل على ملعب برج العرب.

وتابع :|أعتقد أن الفوز في الثلاث مباريات على ملعبنا سيجعلنا نتأهل للدور المقبل|.

وسبق وأن توج الزمالك بخمس بطولات دوري أبطال إفريقيا كان آخرها عام 2002 بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بهدف دون رد.

وأتم :|ما يهمني خلال الفترة الحالية هو تحقيق نتائج إيجابية قبل خوض غمار المنافسات الإفريقية|.

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