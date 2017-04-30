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رقما لم يحدث منذ 11 عاما ضمن 4 أهداف للأهلي أمام الإنتاج
كتب - محمد همام: في السابعة مساءً سيتجه أنظار متابعي الكرة المصرية وتحديدًا جماهير الأهلي لمتابعة مباراة فريقهم أمام الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر لها على ملعب |السلام|، في ختام مباريات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري العام
الأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه مصر المقاصة، في المقابل يأتي الإنتاج الحربي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.
ونرصد في التقرير التالي، 4 أهداف للأهلي خلال مباراته أمام الإنتاج الحربي.
طريق الدرع
الأهلي يحتاج للفوز في المباريات الخمسة المتبقية من أجل التتويج بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، حيث سيواجه الأهلي الإنتاج ثم طلائع الجيش والنصر للتعدين والشرقية وأخيرًا منافسه مصر المقاصة منافسه التقليدي على لقب الدوري.
والفوز على الإنتاج الحربي في مباراة الليلة ستكون الخطوة الأولى للمارد الأحمر في طريقه للاحتفاظ بلقب الدوري بعدما حققه في الموسم الماضي.
رقم لم يحدث منذ 11 عامًا
في موسم 2005-2006 استقبل الأهلي ستة أهداف خلال 26 مباراة في مسابقة الدوري، وخلال هذا الموسم استقبل الأهلي أربعة أهداف فقط في 25 مباراة.
الأهلي أمامه فرصة كبيرة لتخطي هذا الرقم في حال الحفاظ على شباكه نظيفة بقيادة حارسه شريف إكرامي، كما يمتلك الشياطين الحمر فرصة تحقيق أرقامًا أفضل من ذلك حيث يتبقى تسع مباريات على نهاية المسابقة.
ويعتبر أفضل أرقام الأهلي الدفاعية في موسم 1997-1998 عندما تلقى 17 هدفًا خلال 30 مباراة في بطولة الدوري.
مواصلة التفوق
الأهلي واجه الإنتاج الحربي في 12 مناسبة من قبل منذ صعود الفريق العسكري إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 2009-2010.
ونجح الأهلي في تاريخ مواجهاته أمام الإنتاج أن يحقق الفوز في تسع مناسبات وتعادل في ثلاث مباريات، وكانت آخر انتصارات المارد الأحمر في الدور الأول عندما انتهت المباراة بهدفين دون رد.
مختار مختار
مختار مختار لاعب الأهلي السابق، كان واحدًا من المدربين الذين استطاعوا الوقوف أمام فريقه السابق عندما كان مدربًا للاتحاد السكندري خلال منافسات الموسم الحالي.
الأهلي واجه مختار خلال هذا الموسم عندما كان مدربا للاتحاد وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب |بتروسبورت|، ضمن الأسبوع السابع من المسابقة المحلية.
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