إيناسيو: هذه أولوياتي.. والأهلي يتفوق على الزمالك لسبب واحد

كتب - محمد همام: حدد البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أولوياته مع الفريق الأبيض بعد تسلمه الإدارة الفنية للفريق الأبيض بدلاً من محمد حلمي والذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج

إيناسيو كشف خلال حواره في برنامج |مع شوبير| اليوم الأحد :|عدم استقبالي الفريق أي هداف من هنا سيكون الفريق لديه الثقة في النفس|.

وتابع :|الحفاظ على شباكنا نظيفة أمام الخصوم سيجعلنا نبحث عن تسجيل الأهداف ومن بعدها تحقيق الفوز|.

وأكمل :|أعمل على إعادة الثقة لدى لاعبي الزمالك من جديد في ظل سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة|.

وعن المنافس التقليدي الأهلي قال :|الأهل وصل لثقة عالية وسيواجهنا بارتياحية كبيرة، هذا ما أريد العمل به مع اللاعبين قبل مواجهة الأهلي|.

وأتم :|الأهلي متفوق عن الزمالك بالثقة وهذا ما أريده، وأتمنى أن أعيد الروج والثقة من جديد عند اللاعبين من أجل تحقيق المنافسة مع الأهلي|.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 67 نقطة، في المقابل يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 47 نقطة.

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