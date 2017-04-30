-
رياضة
- إيناسيو: هذه أولوياتي.. والأهلي يتفوق على الزمالك لسبب واحد
- إيناسيو يوجه رسالة لاتحاد الكرة
- ايناسيو يوضح حظوظ الزمالك في التتويج بأفريقيا.. ويوجه رسالة إلى الإعلام
- إيناسيو يتحدث عن دور شيكابالا القائد.. وسلبيات لاعبيه
- تعليق ناري من حازم إمام على هجوم مرتضى منصور
- وليد عبد اللطيف يعتذر عن عدم تدريب شباب الزمالك
- ايناسيو يتحدث عن صراع القطبين في مصر.. وسر معرفته المبكرة بالزمالك
- صلاح على أعتاب دخول التاريخ في ديربي روما
- ايناسيو يكشف كواليس تعاقده مع الزمالك.. ودور مرتضى منصور
- سموحة يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لشراء مانجا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إيناسيو يوجه رسالة لاتحاد الكرة
كتب - محمد همام: وجه البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة لاتحاد الكرة المصري بشأن عدم وجود فرصة للراحة ووجود ضغط مستمر في المسابقة المحلية سواء الدوري أو الكأس
وأشار إيناسيو في تصريحات لبرنامج |مع شوبير| اليوم الأحد :|من حق اللاعبين الحصول على راحة نظرًا لضغط المباريات في المسابقة المحلية أو الإفريقية|.
وتساؤل :| هل اللاعبين يستحقون أجزات أم لا؟|، مضيفاً :|حصول اللاعبين على راحة بين المواسم أمر واجب|.
وأتم :|كل ما أريده من مباريات الدوري خلال هذا الموسم هو الاعداد الجيد للبطولة الإفريقية وكأس مصر والبطولة العربية|.
جدير بالذكر أن إيناسيو قاد الزمالك في خمس مباريات نجح في تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مباراتين منها مباراة المقاصة والتي شهدت انسحاب الفريق الأبيض من المباراة.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)