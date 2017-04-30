كتب - محمد همام: وجه البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة لاتحاد الكرة المصري بشأن عدم وجود فرصة للراحة ووجود ضغط مستمر في المسابقة المحلية سواء الدوري أو الكأس

وأشار إيناسيو في تصريحات لبرنامج |مع شوبير| اليوم الأحد :|من حق اللاعبين الحصول على راحة نظرًا لضغط المباريات في المسابقة المحلية أو الإفريقية|.

وتساؤل :| هل اللاعبين يستحقون أجزات أم لا؟|، مضيفاً :|حصول اللاعبين على راحة بين المواسم أمر واجب|.

وأتم :|كل ما أريده من مباريات الدوري خلال هذا الموسم هو الاعداد الجيد للبطولة الإفريقية وكأس مصر والبطولة العربية|.

جدير بالذكر أن إيناسيو قاد الزمالك في خمس مباريات نجح في تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مباراتين منها مباراة المقاصة والتي شهدت انسحاب الفريق الأبيض من المباراة.

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