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ايناسيو يوضح حظوظ الزمالك في التتويج بأفريقيا.. ويوجه رسالة إلى الإعلام
كتب- علي البهجي:أكد البرتغالى جوستو ايناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، أن المنافسة على بطولة الدورى الممتاز باتت مستحيلة بسبب فارق النقاط الكبير مع الأهلى
وقال ايناسيو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج | مع شوبير | والذى يذاع على فضائية | صدى البلد | إن فرص الزمالك موجودة وبقوة فى التتويج ببطولتى كأس مصر وبطولة دورى أبطال إفريقيا .
وأضاف ايناسيو أن هدفه فى الموسم المقبل بناء فريق قوى ومنظم، مشيرا إلى أنه يهدف إلى المنافسة وبقوة على البطولة العربية للأندية.
وأنتقد المدير الفنى لنادى الزمالك، الإعلام الرياضى فى مصر، مشيرا إلى أنه يعانى هنا بشكل يومى من نقد الإعلام
ووجه ايناسيو رسالة قوية للصحفيين مطالبا إياهم بالحرص على كتابة الحقائق، مشيرا إلى أنه نشر عنه العديد من التصريحات الغير صحيحة على لسانه على الرغم من عدم ادلائه بها.
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