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إيناسيو يتحدث عن دور شيكابالا القائد.. وسلبيات لاعبيه
كتب - محمد همام: تحدث البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن دور قائد الفريق محمود عبد الرازق |شيكابالا| بعدتولىه مهمة الفريق الأبيض مؤخرًا
وأضاف إيناسيو في تصريحات لبرنامج |مع شوبير| في الساعات الأولى من صباح الأحد :|شيكابالا يعتبر قائد للزمالك، فهو لاعب يمتلك حماس ودافع كبير داخل الفريق|.
وتابع :|شيكابالا أصبح الآن يهاجم ويدافع في نفس الوقت وهذا لم يكن يحدث من قبل، لكن كل ما أطلبه هو زيادة معدله البدني من أجل مشاركته طوال المباراة|.
شيكابالا منذ مجئ إيناسيو لقيادة الزمالك وأصبح الغزال الأسمر داخل الفريق في ظل ابتعاده عن الملاعب خلال فترة تولي محمد حلمي تدريب الفريق.
وواصل المدرب البرتغالي حديثه عن شيكابالا قائلاً :|منذ أن كنت في سبورتنج لشبونة وأنا أتابع شيكابالا عندما كان لاعبًا في الفريق البرتغالي إلا أن كانت مشكلته مع الفريق هو قلة مشاركاته بسبب تواجد لاعبين مميزين في نفس الوقت|.
وانتقل إيناسيو خلال حديثه عن إيجابيات وسلبيات لاعبي الزمالك، :|سلبيات لاعبي الزمالك خلال فترة تواجدي قلة الروح والحماس لديى اللاعبين نظرًا لسوء النتائج بالإضافة إلى معدل أوزان زائد عند بعض اللاعبين|.
وأكمل :|كنت أحتاج لمشاركة لاعبين غابوا عن المشاركة من أجل خلق الروح داخل الفريق، ولكن أمتلك حظ من خلال وجود لاعبين يريدوا أن يشاركوا|.
وعن ما يطلبه من لاعبي الزمالك، كشف :|أريد لاعب أن يدافع ويهاجم، أما لاعب الوسط أن يقوم بالتغطية الجيدة فقط، وأن كون لاعب الدفاع عو التسليم والتسلم الجيد|.
واختتم إيناسيو في نهاية حديثه عن أهدافه خلال هذا الموسم،:|الدوري أصبح صعبًا في التتويج بها نظرًا لفارق النقاط مع الأهلي، لكن أمامي ثلاث بطولات وهم دوري أبطال إفريقيا، والبطولة العربية وكأس مصر|.
جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 20 نقطة عن الأهلي لكن الأخير لديه مباراة أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع الـ26.
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