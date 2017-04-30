علق الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك المعتزل وعضو مجلس اتحاد الكرة القدم، على تصريحات المستشار مرتضى منصور التي هاجمه فيها خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده أمس السبت

وكتب حازم عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة |تويتر| قائلا:|أحسن حاجة عملتها مامتى أنها ربتنى كويس، شكرا يا دكتورة|.يذكر أن المستشار مرتضى رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا أمس السبت، للكشف عن تفاصيل أزمته مع اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة المقاصة الشهيرة وهاجم خلال المؤتمر عددا من نجوم الفريق القدامى منهم حازم إمام وعبد الحليم علي.