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وليد عبد اللطيف يعتذر عن عدم تدريب شباب الزمالك
30
ابريل
2017
00:44 AM
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اعتذر الكابتن وليد عبد اللطيف المدير الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك عن عدم تدريب الفريق خلال المباريات المتبقية في بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 1997؛ بسبب النقص العددي في صفوف الفريق بالإضافة لظروف أسرية خاصة به
ويعاني فريق الشباب بنادي الزمالك من نقص عددي في قائمة الفريق حيث كان عبداللطيف يعتمد على لاعبين من فرق مواليد 2001 و1999 لسد العجز إلا أن الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين علاوة على انشغال البعض الآخر بالامتحانات تسببت في وجود أزمة كبيرة حيث خاض الفريق مرانه الأخير بـ|9 لاعبين فقط|.يذكر أن وليد عبداللطيف قاد شباب الزمالك للصعود لمرحلة التصفيات النهائية لدوري الجمهورية بعد توليه المسئولية خلال مرحلة دور المجموعات بعدما اعتذر مجدي شلبي المدير الفني الأسبق لصعوبة موقف الفريق.
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