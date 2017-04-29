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الغندور وأحمد حسن يدعمان حازم إمام ضد مرتضى
كتب - محمد همام: دعّم خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، نجم القلعة البيضاء وعضو مجلس اتحاد الكرة المصري حازم إمام، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
مرتضى منصور شّن هجومًا شرسًا ضد |الثعلب الصغير| بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بفوز الأخير بهدفين دون رد، بعدما قررت إدارة الفارس الأبيض الانسحاب من المباراة احتجاجًا على الجبلاية.
وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية |فيسبوك|، اليوم الأحد :|حازم إمام محترم متربي ابن ناس ولاعب كبير ورمز من رموز نادي الزمالك ولن نسكت بعد اليوم علي إهانة أي رمز من رموز نادينا الكبير|.
في المقابل، حرص قائد المنتخب المصري السابق أحمد حسن، على دعم حازم إمام حيث قام |الصقر| بنشر صورة تجمعه مع نجم الزمالك السابق عبر صفحته الشخصية |تويتر|.
وكتب أحمد حسن :|إنه الإمبراطور الخلوق ابن الخلوق.. أيها السرطان الدخيل علي الرياضة المصرية|.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور قرر رفع اسم حازم إمام من إحدى بوابات الزمالك بسبب عدم حرصه على حماية حقوق النادي في اتحاد الكرة بحسب تصريحات رئيس القلعة البيضاء.
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