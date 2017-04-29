كتب - محمد همام: أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، عن حكام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، في المباراة المقرر لها غدًا الأحد، ضمن الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري العام

ومن المقرر أن يدير محمود عاشور مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على أن يعاونه سمير جمال وهاني عبد الفتاح، على أن يكون عمرو جمال حكمًا رابعًا.

جدير بالذكر أن الأهلي يأتي في صدارة الدوري بـ67 نقطة بفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة