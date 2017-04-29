ماذا قال كهربا عن هدفه الملغي؟ (فيديو)

كتب- عمر قورة: تحسَّر محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف المصري في صفوف اتحاد جدة، على الهدف الذي لم يحتسبه حكم مباراته أمام الفيصلي، مساء السبت

التعادل الإيجابي (2-2) حسم نتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب |الجوهرة المشعة|، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري السعودي.

وسجل كهربا هدفًا في الدقيقة 87، كاد أن يمنح به التقدم لفريقه لولا إلغاءه، قبل أن تثبت الإعادة التلفزيونية صحته بعد تجاوز الكرة خط المرمى.

وكتب لاعب الزمالك السابق: |لا أريد أن أسأل هل هي هدف أم لا، لأن الصورة واضحة، ولكن السؤال عندما شاهدها الحكم بشاشة الملعب هل يستطيع احتسابها؟|.

وأضاف صاحب الـ23 عامًا، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي |تويتر|: |شكرًا لاحترامكم لنادي العميد|.

كهربا كان قريبا من تسجيل هدفه الـ17 بالدوري هذا الموسم، من أجل تعزيز مركزه الثاني في جدول الترتيب الهدافين، خلف عمر السومة الذي سجل 22 هدفًا مع الأهلي.

لمشاهدة الهدف الملغي.. اضغط هنا

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