



الأهلي يتواجد في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية مع أندية الوداد البيضاوي المغربي، والقطن الكاميروني، وزناكو الزامبي.



وقرر الأهلي خوض مباراته الأولى على ملعبه يوم 13 مايو المقبل ، بينما تحدد يوم 4 يونيو المقبل موعدا لمباراة الوداد المغربي ضمن مواجهات الجولة الثالثة ، فيما تقرر إقامة مباراة الجولة السادسة أمام القطن الكاميروني يوم 9 يوليو المقبل.



جدير بالذكر أنه تقرر أن يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية كافة مباريات الأهلي بدور المجموعات بدوري رابطة أبطال افريقيا بداية من الدور المقبل.



وسيفتتح الأهلي مشواره في البطولة الإفريقية أمام زاناكو الزامبي والتي من المقرر أن تقام أحد أيام 12-13-14مايو المقبل.

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