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مختار مختار للاعبيه: مباراة الأهلي بثلاث نقاط ومطلوب التركيز
29
ابريل
2017
21:45 PM
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أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، للاعبي الفريق أن مباراة الأهلي المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري العام هامة للغاية، وطلب منهم التركيز
وقال مختار للاعبي الفريق خلال حديثه مع اللاعبين في المحاضرة الفنية قبل انطلاق المران، مواجهة الأهلي مثل أي فريق فهي مباراة بثلاث نقاط.يذكر أن مختار مختار تولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لشوقي غريب، وخاض 4 مباريات؛ نجح في تحقيق 3 تعادلات، وخسر في مباراة.
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